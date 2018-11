10 pomysłów na przyłączenie się do #GivingTuesday

K

oniec listopada – myślisz już o nadchodzących Świętach, kupowaniu prezentów, wokół mnóstwo akcji promocyjnych. Pojawia się Czarny Piątek, Cyber Poniedziałek… A może w tym szaleństwie przygotowań warto znaleźć czas na refleksję i pomyśleć, jak można pomóc innym? Temu służy zbliżający się #GivingTuesday, czyli Dobroczynny Wtorek, globalny ruch, do którego w tym roku dołączyła także Polska.Od kilku lat ruch #GivingTuesday ma na celu propagowanie postawy dobroczynności oraz pomagania innym. Jest to szczególny dzień, kiedy można się aktywnie zaangażować i podjąć zorganizowane działanie, albo po prostu podziękować tym, którzy wykazali się taką postawą wobec nas lub ludzi potrzebujących. Ruch Giving Tuesday chce pokazać, że wbrew powszechnym opiniom pomaganie to nie tylko darowizna, czy “wydatek” pieniężny, lecz właśnie nasza postawa, poczucie solidarności, chęć niesienia pomocy wszelakiego rodzaju ludziom, organizacjom, które przyczyniają się do poprawy warunków życia, wspierają młodych, prowadzą akcje ratowania zwierząt. Stąd jest wiele sposobów na przyłączenie się do tego ruchu. Oto kilka z nich...Sprawa jest w zasadzie prosta - w ramach włączenia się do działań #GivingTuesday możesz wpłacić darowiznę dla organizacji, która jest bliska Twojemu sercu, lub wiesz, że potrzebuje wsparcia. Wystarczy, że rozejrzysz się dookoła, a zobaczysz potrzeby i na co zbierane są datki… Co więcej, gdy organizacja nie prowadzą aktywnej zbiórki - wejdź na ich stronę i po prostu wpłać darowiznę.Nie masz swojej ulubionej organizacji lub fundacji? Na pewno słyszałeś o jakiejś bądź Twoi znajomi wspierają różne fundacje, czy prowadzą aktywne zbiórki w różnych celach. Może warto je znaleźć wesprzeć… chociażby kawą ;)Masz przeczytane książki, do których już nie zajrzysz? Ubrania, których nie miałeś na sobie od roku, a mogą przydać się innym potrzebującym?Może warto zrobić porządki w domu i podczas #GivingTuesday podarowaćniepotrzebne rzeczy, tym którzy mogą z nich skorzystać.Słyszałeś o akcji w Świdnicy? Pani Marta postanowiła pomóc bezdomnym w okresie zimy i rozpoczęła akcję otulania drzew kurtkami, aby wspomóc najbardziej potrzebujących. Nie wymaga to dużo wysiłku, a Tobie da podwójną satysfakcję – pomożesz sobie i innym!Masz organizację, którą lubisz - z Twojego miasta lub ogólnopolską? Z okazji #GivingTuesdayPL zapytaj, czy potrzebuje wsparcia w prowadzeniu swoich działań. A może już pomagasz jako wolontariusz? Podziel się z nami swoją historią w mediach społecznościowych używając #MyGivingStory. Twój wolontariat może dotyczyć wszystkiego – może to być wsparcie działań administracyjnych fundacji, pomoc w sadzeniu drzew, organizacji warsztatów, pomocy w sprzątaniu czy opiece. Możliwości jest wiele, a wybór należy do Ciebie.Masz wyjątkowe zdolności manualne? Szyjesz, sklejasz modele, tworzysz małe i dużedziała? Podziel się nimi z okazji #GivingTuesdayPL. Możesz je podarowaćorganizacji, aby zrobiła aukcję charytatywną, albo samemu wystaw taką aukcję zewsparciem dla tych, których szanujesz za to co robią.Każdy z nas ma talent, którym może podzielić się z innymi. Widzisz kogoś w swojej okolicy,kto ma problem, nie może sobie z czymś poradzić? W pracy siedzi obok Ciebie ktoś, kto nie do końca rozumie jak działa dany program albo nie wie, jak stworzyć raport?Sens #GivingTuesaday polega właśnie na tym, aby pomóc drugiej osobie i promować postawę dobroczynności. Nie wymaga to wielkiego wysiłku, może zająć jedynie 5 minut, ale zrobi wielką różnicę - dla Ciebie i dla tej drugiej osoby.A może wiesz, o organizacji, która poszukuje talentów, aby prowadzić swoje działania?Może znasz kogoś, kto mógłby być tą właśnie osobą? Porozmawiaj, opowiedz o tym,podziel się kontaktami z organizacją, z przyjaciółmi, bliskim czy kolegami z pracy. Zachęć ich do wolontariatu i podzielenia się swoim talentem z innymi!Wokół nas jest mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy robią wspaniałe rzeczy. Pomagają,poświęcają swój czas, a nierzadko całe życie dla ważnej idei. Opiekują się starszymi, pomagają niepełnosprawnym czy zwierzętom, walczą o lepsze warunki do życia i rozwój dzieci. Takie osoby warto docenić… chociażby poprzez miły komentarz i udostępnienie ich historii w mediach społecznościowych. Możesz też pójść o krok dalej - nagrać film i go udostępnić promując i dziękując tym osobom za ich aktywną postawę.“Tworzenie silnego biznesu i budowanie lepszego świata nie wykluczają się nawzajem- oba są podstawą długoterminowego sukcesu.” (William Clay Ford Jr., prezes Ford MotorCompany).Każda firma ma pracowników, klientów, dostawców. Wszędzie wokół nas są ludzie… biznesfunkcjonuje w społeczeństwie i jest jednym z jego elementów. Dlatego warto rozejrzeć się czy tym co robię mogę jakoś pomóc. Podzielić się, a jednocześnie zbudować pozytywne emocje wokół siebie. Z okazji #GivingTuesdayPL możesz chociażby zrobić prostą akcję społeczną - podzielić się zyskiem z tego dnia z wybraną organizacją społeczną. Warto z nią wcześniej nawiązać kontakt - to pomoże w promocji. A może masz pracowników, którzy są chętni do pracy charytatywnej? Jako firma możesz wesprzeć ich działania, promować ich projekty, dać czas, aby mogli je realizować. Dla biznesu możliwości jest wiele, wszystko zależy od chęci niesienia pomocy i aktywnego promowania postawy dobroczynności.Kochasz biegać? Może z okazji #GivingTuesdayPL przebiegniesz coś extra dla tej organizacji, którą wspierasz? Może znajomi się dołączą? Możecie też aktywnie w ramach firmy, klubu fitness zorganizować taką akcję. Pomoc może być też wybiegana kilometrami ;)Możesz skorzystać takich serwisów jak FaniMani.pl, aby przekazać część pieniędzy z zakupów online do organizacji, którą wspierasz. A może wiesz o charytatywnej sprzedaży kalendarzy, czasopism, świec, ubrań czy innych rzeczy – może warto zamiast robić zakupy w wielkiej sieci, skierować swoją uwagę właśnie na takie akcje.Fundacja Rozwoju Talentów przez ponad 10 lat wsparła ponad 10.000 młodych osób w rozwijaniu ich talentów i pasji. Ta forma dzielenia się powstała z przekonania, że pasja może być sposobem na życie.Z okazji GivingTuesday w Polsce, Fundacja Rozwoju Talentów jako pierwsza organizacja prowadzi zbiórkę na wsparcie takich właśnie młodych talentów. Fundusz stypendialny Fundacji Rozwoju Talentów wsparł już młodzież kwotą ponad 1 mln złotych, ale nowe talenty rodzą się codziennie. Kto wie czy dzięki Tobie nie rozwinie się nowy talent sportowy, muzyczny czy naukowy.Pomysłów na dołączenie się do Giving Tuesday jest mnóstwo - od małych, poprzez te wymagające trochę wysiłku, aż po duże zorganizowane akcje. Nieważne jak, ważne że chcesz się zaangażować i udowodnić, że pomaganie przynosi satysfakcję, zmienia świat wokół nas i buduje postawę dobroczynności nie tylko u niosących pomoc, ale także wśród innych. Pamiętajcie - pomaganie jest globalne i taki jest też Giving Tuesday.Dowiedz się więcej: https://givingtuesdaypl.org/ GivingTuesdayPL na Facebooku: https://www.facebook.com/GivingTuesdayPL/